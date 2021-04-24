Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında Nazilli Belediye Başkanı ilçe genelindeki çocukların evlerine giderek nutuk ve bayrak hediye etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında Nazilli Belediye Başkanı ilçe genelindeki çocukların evlerine giderek nutuk ve bayrak hediye etti. Başkan Özcan çocuklara öğütlerde bulunarak, "Atatürk'ün izinde Türk Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmanızı istiyoruz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için sokağa çıkamayan çocukların evlerine konuk oldu. Başkan Özcan ve ekibi çocuklara, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan Nutuk'un çocuklar için düzenlenmiş şeklini hediye etti. Sırasıyla Zafer, Karaçay, Dumlupınar ve Şirinevler Mahallelerini gezen Başkan Özcan, ayrıca vatandaşların da isteğini kırmayarak Türk Bayrağı da verdi. Başkan Özcan'ı karşılarında gören çocuklar ve vatandaşlar hediyeler karşısında duygusal anlar yaşadı.

Sürpriz doğum günü ziyareti

Başkan Kürşat Engin Özcan, bu özel günde doğan Cumhuriyet Mahallesi 211 sokakta yaşayan 7 yaşındaki Mahmut Can Kahraman'ın evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sürpriz karşısında şaşıran ve heyecanlanan minik Mahmut, Başkan amcasına teşekkür etti. Özcan da bugünün anısına minik Mahmut'a Nutuk kitabı ve Türk Bayrağı hediye etti.

Bayrağı görünce bisikletini bıraktı

Şirinevler Mahallesinde çocuklarla buluşan Başkan Özcan onlara yaklaştığında bir çocuk bindiği bisikletini bırakarak başkan amcasına koştu. Başkan amcasına sarılan adının Kayra olduğu öğrenilen çocuk, "Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Türk Bayrağımızı da çok seviyorum. Bisikletimle bayrağımız arasında tercih edecek olursam bayrağımızı seçerim. Ben de o nedenle bisikletimi bırakarak bayrak almaya koştum" dedi.

"Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmalarını istiyoruz"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ziyaretlerle ve hediyelerle ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır bayramları istenilen mutlulukta ve coşkuyla kutlayamıyoruz. Gençlerimizin ve büyüklerimizin yanında olduğumuzu gösterecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Nazilli büyük bir şehir, gidebildiğimiz mahallelerde genç arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Nutuk, Atatürk'ün önemli eserlerinden biri. Onu da çocukların diline indirgenmiş şekilde kendilerine teslim ettik. Türk bayrağını da en yüksekte dalgalandırma dileğiyle teslim ettik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı