Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti

Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında Nazilli Belediye Başkanı ilçe genelindeki çocukların evlerine giderek nutuk ve bayrak hediye etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında Nazilli Belediye Başkanı ilçe genelindeki çocukların evlerine giderek nutuk ve bayrak hediye etti. Başkan Özcan çocuklara öğütlerde bulunarak, "Atatürk'ün izinde Türk Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmanızı istiyoruz" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, korona virüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için sokağa çıkamayan çocukların evlerine konuk oldu. Başkan Özcan ve ekibi çocuklara, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan Nutuk'un çocuklar için düzenlenmiş şeklini hediye etti. Sırasıyla Zafer, Karaçay, Dumlupınar ve Şirinevler Mahallelerini gezen Başkan Özcan, ayrıca vatandaşların da isteğini kırmayarak Türk Bayrağı da verdi. Başkan Özcan'ı karşılarında gören çocuklar ve vatandaşlar hediyeler karşısında duygusal anlar yaşadı.

Sürpriz doğum günü ziyareti

Başkan Kürşat Engin Özcan, bu özel günde doğan Cumhuriyet Mahallesi 211 sokakta yaşayan 7 yaşındaki Mahmut Can Kahraman'ın evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sürpriz karşısında şaşıran ve heyecanlanan minik Mahmut, Başkan amcasına teşekkür etti. Özcan da bugünün anısına minik Mahmut'a Nutuk kitabı ve Türk Bayrağı hediye etti.

Bayrağı görünce bisikletini bıraktı

Şirinevler Mahallesinde çocuklarla buluşan Başkan Özcan onlara yaklaştığında bir çocuk bindiği bisikletini bırakarak başkan amcasına koştu. Başkan amcasına sarılan adının Kayra olduğu öğrenilen çocuk, "Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Türk Bayrağımızı da çok seviyorum. Bisikletimle bayrağımız arasında tercih edecek olursam bayrağımızı seçerim. Ben de o nedenle bisikletimi bırakarak bayrak almaya koştum" dedi.

"Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmalarını istiyoruz"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ziyaretlerle ve hediyelerle ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır bayramları istenilen mutlulukta ve coşkuyla kutlayamıyoruz. Gençlerimizin ve büyüklerimizin yanında olduğumuzu gösterecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Nazilli büyük bir şehir, gidebildiğimiz mahallelerde genç arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Nutuk, Atatürk'ün önemli eserlerinden biri. Onu da çocukların diline indirgenmiş şekilde kendilerine teslim ettik. Türk bayrağını da en yüksekte dalgalandırma dileğiyle teslim ettik" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti
Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Meral Akşener
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Burak Sergen Demet Akalın
Spor Diego Cenk Tosun Bülent Uygun Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Özcan, çocuklara Nutuk ve bayrak hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:45:16. #1.15#

title