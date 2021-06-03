Başkan Özcan CHP lideri ile bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayarak Nazilli'ye özgü yöresel ürünlerin bulunduğu paketi hediye etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayarak Nazilli'ye özgü yöresel ürünlerin bulunduğu paketi hediye etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Aydın ziyaretinde karşılayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'ye özgü doğal ürünlerin bulunduğu özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Nazilli'de yapılan yatırımları ve hayata geçirilecek projeleri Kılıçdaroğlu'na aktaran Başkan Özcan, geçtiğimiz yıl sunulan hizmet raporuna ek olarak pek çok faaliyeti kente kazandırdıklarının altını çizdi.

Millet İttifakı olarak geçtiğimiz seçimlerde alınan başarıların artarak devam edeceğini vurgulayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Aydın'a kazandırılacak tüm hizmetlerin destekçisi olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı