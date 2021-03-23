Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı
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Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı

23.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:59
Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla 103 yaşındaki Didar Aygın ve 90 yaşındaki Akif Koç ile eşini evlerinde ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla 103 yaşındaki Didar Aygın ve 90 yaşındaki Akif Koç ile eşini evlerinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla uzun yaşam şehri Nazilli'nin asırlık çınarlarını ziyaret etti. İlk olarak 103 yaşındaki Didar Aygın'ı evinde ziyaret ederek sürpriz yapan Başkan Özcan; "Sizlere sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bizim en büyük hazinemiz sizlersiniz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" diyerek çiçek takdiminde bulundu. Ardından 90 yaşındaki Akif Koç ve eşini ziyarette bulunan Başkan Özcan, yaşlı çifte nazar boncuğu takarak hediyelerini takdim etti.

Nazilli'nin 'uzun yaşam' konusunda dünya genelinde adını duyurduğunu ve bu alanda markalaşması için ciddi adımlar atıldığını kaydeden Başkan Özcan; "Temiz havası, kaliteli suyu ve organik ürünleri ile Nazillimiz Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirmektedir. Elbette bunun en güzel örneği tarihimizin yaşayan tanıkları, asırlık çınarlarımız olan yaşlılarımızdır. Onlarla bir araya gelmek bizler için çok kıymetli. Başımızın tacı tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı
Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı
Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı
Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı
Başkan Özcan, asırlık çınarları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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