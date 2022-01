Başkan Özcan altı mahallede çalışmaları yerinde inceledi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mescitli, Dualar, Demirciler, Ovacık, Kahvederesi ve Ketenova Mahallerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mescitli, Dualar, Demirciler, Ovacık, Kahvederesi ve Ketenova'da Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, mahalle sakinlerinin taleplerini de bizzat dinledi. Mescitli ve Dualar Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarını önlemek için dere ıslahı, Demirciler Mahallesi'nde çok amaçlı sosyal tesis düzenlemesi, Ovacık Mahallesi'nde okul bahçesi düzenleme ve park yapımı, Ketenovada 4 farklı noktada 6 bin metrekare taş döşeme ve Kahvederesi'nde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Özcan, çalışmalarla ilgili daire müdürlerinden bilgi aldı.

"Nazillimiz çok daha iyi olacak"

82 mahallede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların ivedilikle devam edeceğini kaydeden Özcan; "Haftaya Mescitli köyümüzde başladık. Dualar, Demirciler, Ovacık, Kahvederesi ve Ketenova Mahallerimizi ziyaret ettik. Ekiplerimizin çalışmalarını muhtarlarımızla birlikte inceliyoruz. Hemşehrilerimizin yüzündeki mutluluğu görmek bizim için her şeye bedel. Çalışmalarımızla Nazillimiz çok daha iyi olacak. Nazillimizin her alanda gelişimi için çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere her zaman destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Kırsal mahallelerin sorunları çözülüyor"

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden mahalle sakinleri, Nazilli Belediyesi'nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kırsal mahallelerin çeyrek asırlık sorunlarının bu yatırımlarla son bulduğunu kaydetti. - AYDIN