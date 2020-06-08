Başkan Özcan'a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özcan'a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek, Kovid-19 sürecinde yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek plaket takdim etti.

Başkan Özcan'a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi
08.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:14

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek, Kovid-19 sürecinde yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek plaket takdim etti.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Algın, İzmir Şube Başkanı Şevket Güçlü, Aydın İl Temsilcisi Mehmet İğdelioğlu, İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Mustafa Erkan Taytaş, İnan Toksoy ve Galip Kaya, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Sendika Başkanı Yorulmaz ve üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana personellerimize haklarının verilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hem sosyal hem de ekonomik olarak desteklenmesi konusunda çalışmalar yaptık. Bu noktada her zaman bizimle iletişim halinde olan Türk Yerel Hizmet Sendikamıza teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Özcan'a plaket takdim eden Yorulmaz; "Türk Yerel Hizmet Sen Genel Merkezi olarak pandemi süreci boyunca belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları uzaktan takip ettik. 1 Haziran itibariyle tekrar belediyelerimize ziyaretlerimiz başladı. İlk olarak Nazilli Belediyemizi ziyaret edip, Başkanımızla süreçle ilgili istişarede bulunarak, personellerin çalışma koşulları ile ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Tüm bu süreç boyunca yaşanan olumsuzluklara karşın bu süreci en iyi şekilde yöneten Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a sendikamızın plaketini takdim ettik. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Zülfü Demirbağ Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Gülben Ergen Bülent Ersoy
Spor Jose Sosa Semih Özsoy İlhan Cavcav Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Başkan Özcan'a çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 14:14:44. #1.15#
title