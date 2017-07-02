Başkan Özbek'ten Sneijder'e "Gitsen İyi Olur" Mesajı

Galatasaray'daki Wesley Sneijder krizi kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor. Tüm takım, yeni transferlerle birlikte Slovakya'da kampa başlarken, Hollandalı yıldızın tatili devam ediyor. Hatta 32 yaşındaki futbolcunun büyük vakti, İbiza'da eşiyle birlikte yeni açtığı restoranı XaXa'da geçiyor. Burada müşterilere kendi eliyle servis yaptığı görülen Sneijder'in, diğer taraftan menaceri Guido Albers'le birlikte kendisine kulüp baktığı da gelen haberler arasında. Bu arayışın asıl nedeni ise tatil öncesi başkan Dursun Özbek ile Wesley Sneijder'in yaptığı görüşme.

"KULÜP MENFAATİNE DÜŞÜNMELİYİZ"

Özbek'in bu toplantıda, "Biz seni çok seviyoruz. Efsane bir oyuncusun, bir yıldızsın. Galatasaray'ın bir parçası olduğun için gururluyuz. Bize yaşattıkların ortada. Juventus maçında attığın golle kulüp tarihine geçtin. Taraftar da seni çok seviyor. Bu yüzden biz seninle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sen de istersen. Ancak... Geleceğe de bakmamız lazım. Kulübümüzün menfaatlerini düşünerek transferler yapmalıyız. Seneye şampiyonluk için yıldız oyuncular transfer etmeliyiz. Her mevkide güçlenmeliyiz, buna mecburuz. Elbette bu, senden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Sana iyi tatiller diliyoruz" dediği öğrenildi.

8 TEMMUZ'A KADAR İZİNLİ

Başkan Özbek'in bu sözlerine karşın Wesley Sneijder'in çok uzun cümleler kurmadığı ve "Teşekkür ederim sayın başkan. İyi tatiller, 8 Temmuz'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandığı belirlendi. Hollandalı futbolcunun böylece kulüpten 8 Temmuz'a kadar izin aldığı ortaya çıktı. Takımdaki diğer milliler ise 28 Haziran itibariyle idmanlara katılarak çalışmalara başlamıştı.

"SENDEN VAZGEÇMEDİK AMA GİTSEN İYİ OLUR"

Sneijder'le yaptığı görüşmede Özbek'in özetle, "Senden vazgeçmedik, ama kendin gitsen iyi olur" mesajını vermeye çalıştığı belirtiliyor. Belhanda transferiyle beraber, Wesley'nin takımda kalsa bile 11'e girme şansının az olduğu, dolayısıyla 2018 Dünya Kupası'nda Hollanda kadrosuna girmesinin zorlaşacağı gibi detaylar, Özbek'in sözlerinin alt metinlerinde gizli.

ÜÇ KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Menaceri Guido Albers, şu sıralarda iki kulüple birden transfer görüşmeleri yapıyor. Bunlardan biri Sampdoria, diğeri de Bologna. En ciddi girişimleri yapan taraf şimdilik Sampdoria gibi görünüyor. Bologna işi ise daha farklı. Kulübün patronu, aynı zamanda MLS temsilcisi Montreal İmpact'in sahibi. 1 yıl Bologna'da oynattıktan sonra Wesley'yi Kanada'ya götürmeyi planlıyor.

(Fanatik)