Başkan Özbek'ten öğrencilere tablet desteği
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Başkan Özbek'ten öğrencilere tablet desteği

20.11.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:03
Başkan Özbek'ten öğrencilere tablet desteği

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret ederek, öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret ederek, öğrencilere tablet desteğinde bulundu.

Teşkilatı ile birlikte Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı ziyaret eden Başkan Özbek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyareti sırasında öğrencilere tablet desteğinde bulunan Başkan Özbek, "Hakkari merkezi başta olmak üzere Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerimizde başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize tablet desteğinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki aylarda da tablet yardımının yanı sıra giyim ve kırtasiye yardımlarımız da olacak. Ben bu anlamda tüm öğrencilerimize başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Başkan Özbek'ten öğrencilere tablet desteği
Başkan Özbek'ten öğrencilere tablet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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