Başkan Özbek, Bratislava Büyükelçisi'ne Forma Hediye Etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın Slovakya kampını ziyaret etti.



Özbek, kamp yapılan otelde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, kampta Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül'ü de ağırladı.



Büyükelçi Üğdül'e imzalı Galatasaray forması hediye eden Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Sayın büyükelçimize bir teşekkür borçluyuz. Burada kamp yaptığımızı öğrendiğinde bana ulaştı. Bize her türlü desteği vermek için hazır olduklarını söyledi. İyi bir Galatasaraylı olması da bu teşekkürü ikiye katlıyor. Güzel bir yerdeyiz, ben de ilk kez buraya geliyorum. Çok güzel planlanmış bir spor tesisi. Futbolcular için huzurlu bir hazırlanma dönemi geçiyor. Bu dönemin ertesinde Avrupa mücadelesi için İsveç'e geçeceğiz. Umarım bu güzel mekanda iyi hazırlanıp, kuvvetlenip güzel bir netice alırız" diye konuştu.



Aslıgül Üğdül ise Galatasaray'ın Slovakya'da kamp yapmasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Slovakya bizimle dost bir ülke. Diğer alanlarda olduğu gibi şimdi de spor etkinlikleri ile ilişkileri daha da geliştirmiş olacağız. Galatasaray hem Avrupa hem dünyada en tanınmış kulübümüz. Bir Galatasaraylı olarak burada Galatasaray'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Galatasaray'a hem Türkiye Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum. Eşim ve çocuklarım da Galatasaraylı. Galatasaray kazandıkça mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın akşam antrenmanını bir süre izleyen Büyükelçi Üğdül, teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Serhan TÜRK - BRATİSLAVA / DHA