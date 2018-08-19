Başkan Özbalcı'dan Karaaslan'a Tebrik

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine tekrardan seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı tebrik etti.

Özbalcı, yaptığı yazılı açıklamada, Karaaslan'a başarı temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırladığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yeniden yer almıştır. MKYK üyeliğine tekrar seçilen Karaaslan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcısı olsun."