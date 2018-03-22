Başkan Özaltun Esnafları Ziyaret Etti

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, birim müdürleriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Özaltun, Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel ve belediyenin birim müdürleriyle beraber çarşı merkezindeki esnafları gün boyu mesai yaptıkları işyerlerinde ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden ve belediye çalışmalarından memnun olup olmadığını soran Özaltun, varsa talepleri dinlemeye birim müdürleriyle birlikte geldiklerini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Antalya ve Hükümet Caddelerinde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını da birim müdürleriyle birlikte yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler alan Başkan Özaltun'a ziyaretlerinde daha sonra Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de eşlik etti.

Belediye Başkanı Özaltun, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin farklı noktalarında birçok farklı hizmeti gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bir bakıyoruz bir mahallemizde ekiplerimiz çocuk oyun grubu kurarken, Fen İşleri ekiplerimiz farklı mahallelerde, noktalarda kilitli parke taşı döşeme, yolları sıcak asfaltla kaplama çalışması yürütüyor. Yani Belediye olarak toplumumuzun hizmete ihtiyacı olan her alanda çalışanlarımızı görebilmeniz mümkün. Bugün de Beyşehir'de yine bir ilki gerçekleştirdik. Birim müdürlerimizi yanımıza alarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Esnafımıza, 'birim müdürlerimizi ayağınıza getirdik, bir talebiniz var mı?' sorusunu yönelttik. Belediye çalışmalarıyla alakalı düşünce, önerilerini almaya çalıştık. Gerek esnaf ziyaretlerimizde, gerekse toplumun birçok kesimi ile yaptığımız toplantı ve buluşmalarda görüyoruz ki, Belediye çalışmalarındaki memnuniyet üst seviyelerde. Bu da bizi motive açısından daha çok hizmet yapma adına daha da kamçılıyor. Ekiplerimizin yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledik, çalışmaların yapıldığı güzergahtaki esnaflarımızla da bir araya geldik. Bu arada, Hükümet caddesi üzerindeki ziyaretlerimiz esnasında sağ olsunlar İlçe Kaymakamımız da bizlere eşlik etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birim müdürlerimize ve çalışanlarımıza da bu hizmetleri yaparken kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Hükümet Caddesi'nde yapılan yol çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Murat Özaltun ve belediye personeline teşekkür etti. Hükümet Caddesinde sıcak asfalt çalışmasının beklentileri arasında olduğunu dile getiren Özdemir, "Gerçekten yol hem medeniyet hem de kent kültürünün önemli bir parçası. Dolayısıyla asfalt çalışmaları bu çerçevede çok önemli. Hükümet binamıza ulaşımı sağlayan güzergahın da yıpranmış parke taşlarının sökülerek sıcak asfaltla kaplanması, daha konforlu bir hale getirilmesinin sağlanmasından çok memnunuz. Çünkü bu cadde kentin prestiji açısından da önemliydi. Aynı şekilde, şehir merkezindeki diğer caddelerimizde de benzer çalışmalar yürütülüyor. 'Hizmette sınır yok' diyen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Beyşehir'in her yanında da bu çalışmaların olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA