Başkan Özaltun, Anne ve Anne Adaylarıyla Buluştu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede yaşayan anne ve anne adaylarıyla düzenlediği kahvaltılı istişare toplantısında biraraya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleşen programa belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Özaltun, anne ve anne adaylarına yapacakları yeni hizmet ve projeleri anlattı.

Geçmiş yıllarda ilçeye ancak 10 çocuk grubu kazandırılabilirken, o dönemlerin artık geride kaldığını belirten Özaltun, şu ana kadar kendi dönemlerinde parklara kurdukları çocuk oyun grubu miktarının rekor bir sayıyla 22'ye ulaştığını söyledi. İlçe genelindeki tüm park ve yeşil alanları oyun gruplarıyla donatabilmek için ilgili birimlerin yoğun bir şekilde mesai yapmaya devam ettiğini anlatan Özaltun, Beyşehir'in yaz döneminde en çok yerli ve yabancı ziyaretçi çeken mekanlarından göl kenarındaki Vuslat Park'ta yürütülen çalışmalara değindi. Göl kıyısında iki büyük park alanı bulunduğunu hatırlatan Özaltun, "1,5 milyon liraya ihalesi yapıldı. Burası yürütülecek çalışmalarla daha modern oyun gruplarının yer aldığı iki ayrı park haline gelecek. Hanımlarımız zaman zaman serzenişte bulunuyor, diyorlar ki; 'bir bayan olarak gidebileceğimiz alan çok fazla değil, erkeklerin kahvesi var, futbol zevki var', Biz bunu bildiğimiz için Beyşehir'in en güzel göle nazır yerini Hanımlar Lokali yapılması için Büyükşehir Belediyemize tahsis ettik. Burada, saunası, fitness, yüzme havuzu var. İnşallah yakında müteahhitimiz bitirirse hizmete girecek. Beyşehir'de ayrıca, dönemimizde birçok mahallemize 42 tane çok amaçlı spor sahası kazandırdık. Yapmaya da devam edeceğiz. Beyşehir'de hep ilkleri yaşıyoruz, ilkleri de yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"Ekonomik yönden de, hizmet yönünden de güçlü bir belediye haline geldik"

İlçeye Beyşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve devlet yatırımlarıyla kazandırılan hizmetlerden söz eden Özaltun, kurum olarak sosyal belediyecilik çalışmalarına da bu dönemde büyük önem verdiklerini söyledi. Kendisini bu hizmetlerin içerisinde en çok mutlu eden projenin evde bakım hizmetleri çalışması olduğunu anlatan Özaltun, şöyle konuştu: "8 milyon liraya kültür merkezi inşa ettik, çok fazla teşekkür almadık ama bir evde bakım hizmetiyle hem dualar, hem de çok teşekkürler aldık. Bu hizmetleri de hayata geçirirken hem gönlümüz, hem vicdanımız rahat ediyor. İşte bu hizmetlerle birlikte aldığımız hayır dualarıyla hem maddi hem de manevi olarak çok güçlü bir belediye haline geldik ve bu anlattığımız projelerimizi hayata geçirmeyi bildik. 2000'li yıllardan önce Türkiye'nin hali belliydi, yaşanan sıkıntıları hep birlikte gördük, tanıklık ettik. O günlerde böyle hizmetleri yapabilir miydik, mümkün değildi. Şimdi ise milletvekillerimizle, teşkilatımızla, büyükşehirimizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, tüm kurumlarımızla, toplumun her kesimiyle işte bu tür toplantılarda biraraya gelerek, istişare ederek, talepleri dinleyerek hep birlikte, bir ve beraber olarak şehrimize hizmet ediyoruz şükürler olsun."

Başkan Özaltun, konuşmasının ardından yöneltilen soruları cevaplandırdı. Özaltun, programın sonunda anne ve anne adaylarına mutfak önlüğü, çocuklara ise oyuncak hediye etti. - KONYA