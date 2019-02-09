Başkan Özakcan Pazarcı Esnafının Sofrasına Konuk Oldu

Demokrat Parti (DP) adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efekent Pazarı ziyaretinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumartesi günleri Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan Efekent Pazarı'nı ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a sandıkta da beraberiz diyen vatandaşlar, "Siz bizim Mesut Abimiz, Mesut Babamızsınız. Sana yapılan haksızlıkların hepsini biliyoruz. Sen yüreğimizdesin. Yüreğimizle nasıl seninle berabersek sandıkta da beraber olacağız" diyerek sevgi ve desteklerini ifade ettiler.

Pazarcı esnafı ziyaretinde kahvaltı yapan gençler Başkan Özakcan'ı mütevazi sofralarına davet ettiler. Gençleri kırmayan Demokrat Parti adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan çay ve gözleme eşliğinde pazarcı esnafı gençlerle sohbet etti. Hiçbir siyasi parti, dil, din, ırk, mezhep ayırmadığı için Başkan Özakcan'ın toplumun tüm kesimlerince takdir edildiğini ve sevildiğini söyleyen gençler," İnsan gibi insansınız Başkanım. Efelerde yaşayan vatandaşlar mutluysa bunun sebebi sizsiniz. Yani, vatandaş mutlu çünkü Başkanımız Mesut" dediler.

Balıkköy Mahallesi'nde yetiştirdiği ürünleri satmak için pazara gelen bir kadın Aydın şivesi ile,"Eski gıratımıza gelivemişin gari demi? Eyi etmişin. Esgi gırat seninen şahlanıvecek gari" diyerek Başkan Özakcan'a sevgisini ve desteğini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA