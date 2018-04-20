Başkan Özakcan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özakcan mesajında,"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin azim ve kararını ortaya koymuş, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçirilmiştir. Bu yüzden 23 Nisan 1920 tarihi bu açıdan bakıldığında, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edildiği bugün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının bayramı olarak armağan edildi. 98 yıl önce dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek 'bayram' olan bu günde; gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum. Çünkü gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık ve daha iyi bir geleceğin umudu olarak gördüğümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar. Bu sebep ile çocuklarımıza sahip çıkacak, onların yarınlara daha umutlu bakmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan milletimizin ve tüm dünya çocuklarının '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sevgiyle kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN