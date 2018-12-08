Başkan Özakcan'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yayınladığı mesajında," İnsan insan olduğu için değerlidir. Hiç kimsenin dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyetinin farklı oluşu onu diğerlerinden daha değerli yapmaz. Farklılıklarımız her zaman zenginliğimiz, bizleri birbirimize bağlayan unsurlar olmuştur. İnsan, insan haklarına saygı, toplumun gelişmişlik, uygarlık seviyelerinin bir ölçüsüdür. Maalesef insan hakları noktasında eşitlik sağlanmadan uygar toplum olunamıyor. Toplumun her kesiminde ırk, cinsiyet, sınıf farkı gözetmeksizin temel hak ve özgürlüklerin korunması, farklılıkları yaşamın bir rengi kabul etmek sureti ile kişilerin birbirlerinin alanlarına saygı göstermesi dünyada sevgi, saygı, huzur ve barışı arttırmanın tek yoludur. Geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 6 Nisan 1949'da onaylanan özgürlük, adalet ve barışın temelini oluşturan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yıldönümünü gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların huzur, dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN