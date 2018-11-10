Başkan Özakcan, İmamköy Mahallesini Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İmamköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Özakcan'a vatandaşlar belediye tarafından düzenlenen 'Bursa-Çanakkale Kültür Gezisi' için teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Özakcan'ın bu haftaki durağı İmamköy Mahallesi oldu. Vatandaşlarla kahvehanede buluşan Özakcan, mahalle halkı ile çay sohbetinde buluştu. Ziyarette en çok konuşulan konu ise Efeler Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı ve vatandaşlardan büyük takdir toplayan Bursa-Çanakkale kültür gezileri oldu. Geziye katılan vatandaşlar Başkan Özakcan'a teşekkürlerini iletti. Geziden çok memnun kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Başkan Özakcan'ın her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Vatandaşların geziye olan ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı Özakcan, kendisinin de Çanakkale'yi ileri bir yaşta görme imkanı yakaladığını kaydederek, "İstedikki ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız da bu vatanın ne zorluklarla kazanıldığını hissetsin. Cumhuriyetimizin değerini daha iyi anlasın. Bu nedenle gezilerimizi planladık ve bu güne kadar da binlerce vatandaşımızı ağırlama imkanı bulduk. Gezimize ilgi yoğun oldu. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN