Başkan Özakcan Efespor'a Tribünden Destek Oldu

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Efespor ile Kepez Belediye basketbol karşılaşmasını protokol tribününden izleyerek sporculara destek verdi.

Play-off grubu için mücadele eden Efespor, Antalya temsilcisi Kepez Belediyesi'ni mağlup edip ilk dört takım arasına girmeyi başardı.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Grup A'da yer alan Efespor, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynadığı Kepez Belediye basketbol müsabakasını 104-71 kazandı.

Basketbol maçını tribünden izleyerek Efespor'a destek olan Kocagür İlkokulu öğrencilerinin, zaman zaman davul ve zurna ile yaptıkları şov beğeni alırken, öğrenciler sık sık 'En büyük başkan Mesut Başkan' sloganıyla Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı selamladı. Kocagür İlkokulu öğrencileri set aralarında salona inerek, Başkan Özakcan ile sohbet etme imkanı da buldu.

Aydın ilinin takımlarına destek vermek amacıyla hafta sonlarını spor müsabakalarına ayırdığını ifade eden Başkan Özakcan, "Sporcularımızın galibiyetleri ile seviniyor, mağlubiyetleri ile de üzülüyoruz. Efeler Belediyesi olarak da sporun her alanındaki takımlarımıza maddi ve manevi destek oluyoruz. İlimizi en iyi şekilde temsil eden takımların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN