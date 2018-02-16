Başkan Özakcan, Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 6. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Aydın - Muğla Karayolu üzerinde bulunan Kapalı Fuar Alanı'nda '6. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı' açıldı. Açılışın ardından fuarı ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, stantları ziyaret ederek tanıtımı yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. Kendisine ikram edilen birbirinden lezzetli ürünlerin de tadına bakan Özakcan, fuarın hem firmalara hem de üreticilere hayırlı olmasını diledi.

"Aydın, tarım ve sanayi kentidir"

Aydın ekonomisinin tarım ve sanayiye dayalı olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Ben tarım ile ilgili bu tür fuarları, tarıma yönelik teknolojinin gelişimini takip etmek ve verimliliği arttırarak daha çok yurttaşımızın bu alanda çalışma ve üretim yapmasına katkı sağlayacak etkinlikler olarak görüyorum. Tarım ve hayvancılık, hem ülke ekonomimizin gelişmesi hem de bu alanda çalışan yurttaşlarımızın da ekonomilerinin gelişerek daha huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamaları açısından büyük önem taşıyor. Aydın, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığın elverişli olduğu ve gelişmesine uygun olan bir ilimizdir. Aydınlı çiftçilerimiz de bu fuara gelerek tarım ve hayvancılıkta teknolojik olarak gelinen son noktayı görme imkanı bulacaklardır. Fuarın gerçekleşmesine vesile olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hollanda örneğini verdi

Başkan Özakcan konuşmasını Türkiye ve Hollanda'nın ihracat oranlarını karşılaştırarak sürdürdü ve şu ifadeleri kullandı;

"Hollanda, Türkiye'nin Konya ili kadar büyüklükte bir ülkedir. Hollanda'nın sadece tarımdan yaptığı ihracat oranı bizim ülkemizin tüm ihracat oranına eşittir. Türkiye tüm bölgeleri ile Hollanda'nın onlarca katı üretim gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki ülke olarak bu tür gelişmelere olanak sağlayacak imkanlar yaratalım."

Başkan Özakcan'a fuar ziyareti sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan, daire müdürleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. - AYDIN