Başkan Öz, Zabıta Haftasını kutladı

07.09.2019 18:49

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Zabıta Haftasını kutladı.



Belediye Başkanı Bülent Öz, "Belediyenin gören gözü, işiten kulağı ve vatandaşlarımız ile belediye arasında köprü vazifesi gören zabıta birimlerimize ithaf edilen bu haftada zabıtalarımız ile beraber olduk. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışmalarını yürüten fedakar zabıtalarımızın Zabıtalar Haftası kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA