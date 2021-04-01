Başkan Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı
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Başkan Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı

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Başkan Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı.

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AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün Covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Öz evinde karantina altına alındı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti. Başkan Öz'ün dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Başkan Mehmet Emin Öz'ün evinde karantinada olduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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