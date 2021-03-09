Başkan Öz: "Tedbiri elden bırakmayalım"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mirac Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mirac'ın Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına geldiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Bakara Suresi'nin son ayetleri ile beş vakit namazın indirildiği bu mübarek gecede ellerin şifa, birlik ve beraberlik duası için açılmasını temenni ettiğini söyledi.

Maske-Mesafe Uyarısı

COVID-19 salgını nedeniyle devletin aldığı tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatan Başkan Öz, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl ki Mirac kandilini evlerimizde geçirmiştik. Bu yıl, vaka sayısına bağlı olarak nispeten daha normal bir ortamda bu mübarek geceyi yaşayacağız ancak tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. Normalleşme sürecine geçiş henüz başlamışken yeniden evlerimize kapanmamak ve esnafımızın mağdur olmasına sebebiyet vermemek için tüm vatandaşlarımızı sanki yasaklar devam ediyormuşçasına tedbirlere uymaya davet ediyorum." dedi.

Dua İkliminden Yararlanalım

Mirac gecesinin duaların kabul edildiği özel zaman dilimlerinden olduğunun altını çizen Başkan Öz, "Bu manevi iklimin meyvelerinden faydalanmak için ellerimizi açarken, tüm hastalarımıza şifa dilemeyi, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için birlik, beraberlik ve güç talebinde bulunmayı ihmal etmeyelim. Bu vesileyle helikopter kazasında aramızdan ayrılan tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil ve şerefli milletimize bir kez daha başsağlığı dilerken, Mirac Kandili'nin tüm İslam alemine hayır, bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı