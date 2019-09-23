Başkan Öz, Kosova'da Business Forum Prizren'e katıldı

23.09.2019 14:44

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bu yıl Kosova'da 6'ncısı düzenlenen Business Forum Prizren'e katıldı.



Forum kapsamında Prizren Belediye Başkanı Mytahir Haskuka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve Prizren Üniversitesi Rektörü İsmet Temaj ile görüşmeler gerçekleştiren Belediye Başkanı Bülent Öz, belediye başkanları ile yaptığı görüşmede, Çan ilçesi ve Türklerin yoğun yaşadığı Kosova'nın Prizren ve Mamuşa şehirleri ile ilgili ikili istişarelerde bulundu. Bununla birlikte Prizren Devlet Üniversitesi rektörü ile de gençlere yönelik karşılık bilgi alışverişinde bulunuldu.



Başkan Bülent Öz, bu organizasyona katılmasına vesile olan Business Forum Prizren Başkanı Sayın Levent Buş ve Belediye Başkanlarına, Üniversite Rektörüne teşekkürler etti ve misafirperverlikleri adına hazırlanan plaketleri kendilerine takdim etti. Başkan Öz; Kosova, Karadağ, Makedonya'dan bakanların da katıldığı Business Forum Prizren'de istihdam ve gençlik konulu panele konuşmacı olarak katılarak, gençlere yönelik düşüncelerini ve Çan'da gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeleri katılımcılar ile paylaştı, Türk milletvekilleri Müfera Şinik ve Fikrim Damka ile de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.



Başkan Bülent Öz, tarihi yerleri ziyaret etti



Başkan Bülent Öz, Osmanlı ve Türk kültürünün izlerinin hala var olduğu ve yaşatıldığını görmenin mümkün olduğu Kosova'da, Business Forum Prizren kapsamında ziyaret ve görüşmelerini tamamladıktan sonra; Prizren'de Tarihi Sinan Paşa Camii, Türk Hamamı ve Osmanlı Hamamı'nı ziyaret etti. Sonrasında yine Kosava'nın Başkenti Priştine'de, Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken hançerlenerek şehit edilen, tarihe Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak geçen Sultan I. Murad-ı Hüdavendigar'ın iç organlarının gömüldüğü türbesini ziyaret ederek dua etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA