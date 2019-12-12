Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı
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Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hemşehrilerini dualarla kutsal topraklara uğurladı.

12.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:07
Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı

Belediye Başkanı , hemşehrilerini dualarla kutsal topraklara uğurladı.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı. Başkan Öz, yaptığı konuşmasında, "Kutsal toprakları görme coşkusu ile umre yolculuğuna hareket eden hemşehrilerimizi bu gece dualarla uğurladık. Rabbim edilen duaları, yerine getirilen ibadetleri dergahı izzetinde kabul etsin" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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