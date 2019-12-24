Başkan Öz'den pazar esnafına ziyaret

24.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:02

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, pazar esnafına ziyarette bulunarak kendilerine hayırlı işler diledi.



Önce pazar esnafının kahvaltısına eşlik eden ve kendileri ile bir süre sohbet eden Başkan Öz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnaflarımızın işlerinde bereketli ve bol kazançlar diledik, kahvaltı sofralarına ortak olduk" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA