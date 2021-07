Başkan Osman Zolan'dan Gençlere Altın Değerinde Tavsiyeler

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlemiş olduğu programda gençlerle bir araya geldi. Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Başkan Osman Zolan "Birlik ve beraberlik içerisinde bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor " dedi. 24. 07. 2021 Başkan Zolan, gençlerle bir araya geldi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile bir araya geldi. Çamlık Parkı'nda düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve Gençlik Meclisi gönüllüleri katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Osman Zolan merak edilen soruları yanıtlarken, Gençlik Meclisi gönüllülerinin seslendirdiği eserlere de eşlik ederek gençlerle keyifli anlar geçirdi. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Gençlik Meclisi olarak çalışmalarına pandemi sürecinde de aralıksız devam ettiklerini, normalleşme ile birlikte birçok yeni proje ve çalışmalara imza atacaklarını belirterek "Desteklerini bizden asla esirgemeyen, kapısını ne zaman çalarsak çalalım bizlere her zaman destek veren Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Gençlik Meclisi, bizim göz bebeğimiz" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, pandemi sürecinde Gençlik Meclisi ile video konferans aracılığı buluşmalar gerçekleştirdiklerini yeniden yüzyüze buluşmuş olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi bizim göz bebeğimiz. Öğrencilik hayatında, meslek hayatında ya da farklı işler icra eden, her kesimden gençler bir arada olsun düşüncesiyle Gençlik Meclisimizi kurduk. Gençlik Meclisimize göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte birçok güzel proje ve işleri hem şehrimiz, hem de ülkemiz için yapmaya devam edelim" diye konuştu. Başkan Zolan: Sizler de yeni projelerle bizlerin ışığı olacaksınız " Sizler bizim için çok değerlisiniz, göz bebeğimizsiniz" diyen Başkan Osman Zolan şunları kaydetti; " Sizler hayatın içerisindesiniz. Hayatta zorluk ve güzellikler devam ediyor ama biz sizlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamakla yükümlüyüz. Sizler de yeni projelerle bizlerin ışığı olacaksınız. Sizlerin meclisteki gayretleriniz, eğitim seviyesinin yükselmesi ve buradaki faaliyetlerinizle bizlerden daha iyi noktalarda olacaksınız. Ülkemizi, şehrimizi daha ileriye, yukarıya çıkaracaksınız, bundan hiç şüphem yok". Başkan Zolan'dan gençlere tavsiyeler Gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulunan Başkan Osman Zolan, hayat boyunca alınan eğitimlerin karşılaşılacak sorunların çözümünde yol gösterici olacağını ifade etti. Başkan Zolan, "Donanımlı olmak, kendinizi geleceğe hazırlamanız gerekiyor. Boş vakit geçirmemek gerekiyor. Sizler keşfetmişsiniz, Gençlik Meclisi'nde dolu dolu birçok alanda eğitimler alıyor, donanımlı hale getiriyorsunuz. Bugün aldığınız eğitimlerin çok fazla anlamı olmayabilir, fark etmezsiniz ama o donanımlar gün gelecek sizi başka boyutlara taşıyacak, önünüze çıkan birçok sorunları çözmenize yarar sağlayacak, hayatınızı kolaylaştıracaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Eğitim-öğretim hayatınız başarılı geçsin, iş hayatınızda inşallah gönlünüzdeki neyse o nasip olsun. Şehrimizde daha ileriye gitsin, birlik ve beraberlik içerisinde bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Gençlerden Türk Bayrağı sürprizi Gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileriye taşımak için geçmişimizden güç alması gerektiğini belirten Başkan Zolan, " Bu vatan, bu bayrak bize bedelsiz gelmedi. Geçmişten bugüne şehitlerimizin kanlarını, canlarını feda etmesiyle geldi, bunu hiç unutmayacağız, tartıştırmayacağız. Şehitlerimizin manevi şahsiyetlerini korumamız gerekiyor. Bugün huzurlu ve mutlu şekilde yaşamamızı sağlayan şehitlerimizdir. Ülkemize emek vermiş, ömrünü vermiş büyüklerimiz var. Taş taş üstüne koymuş, eserler koymuş başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten bugüne emek veren tüm devlet büyüklerimize ve ecdadımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tarihi şahsiyetlerimize sahip çıkmamız, söz söyletmememiz gerekiyor. Bunlar bizi biz yapan ortak paydalarımız, her Türk gencinin sahip çıkacağı değerlerimizdir" dedi. Öte yandan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Birden, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde şehit düşen 251 şehidin anısına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a Türk Bayrağı hediye etti. . Benzer Başlıklar

Kaynak: Habermetre