Başkan Osman Zolan'dan 15 Temmuz mesajı
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Başkan Osman Zolan'dan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır" dedi.

Başkan Osman Zolan'dan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:43

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kadim tarihinde sayısız savaşlara, felaketlere ve zor dönemlere asil duruşuyla göğüs geren aziz Türk milletinin 4 yıl önce vatan haini FETÖ'ye karşı mücadelesiyle destan yazdığını hatırlatan Başkan Osman Zolan, "15 Temmuz 2016'da yaşanan menfur darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Türk milleti bir kez daha bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Denizli'nin de, gözünü kırpmadan vatanın bekası ve milletin geleceği için o gece meydanlara akın ettiğini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "O karanlık gecede tarih bir kez daha tekerrür etmiş ve Denizli Sancağı altında toplanarak hainlere karşı ilk andan itibaren tavrını ortaya koyan şehrimiz, özellikle Çardak'ta gösterdiği dik duruş ile adeta darbenin seyrini değiştirmiştir. Bu şehrin kahraman evlatları İstiklal Mücadelesi'nde olduğu gibi yine tek ses, tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve millet iradesine sahip çıkmıştır."

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın." dizelerini hatırlatan Başkan Zolan, "Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır. 15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz'da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi ve ülkemizin bekası için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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