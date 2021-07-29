Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu
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Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu

Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Büyükşehir ile birlikte Çameli ilçesinin büyük bir ivme kazanarak güzelliğine güzellik eklendiğine dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çamelimiz hak ettiğini aldı.

Büyükşehir ile birlikte Çameli ilçesinin büyük bir ivme kazanarak güzelliğine güzellik eklendiğine dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çamelimiz hak ettiğini aldı. Her geldiğimizde çok mutlu oluyoruz, hep birlikte hem Çamelimize hem de Denizlimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli İlçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilçede hayata geçirdiği yatırım ve çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, vatandaşlarla kucaklaştı. Ziyaret kapsamında ilk olarak Çameli Belediyesini ziyaret eden Başkan Osman Zolan'a gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bugüne dek ilçelerine gösterdikleri ilgi, alaka ve hizmetler nedeniyle Çameli halkı adına Başkan Osman Zolan'a teşekkür ettiklerini söyledi. Arslan, "Şimdiye kadar Çamelimize yaptığınız hizmetler destekler ve katkılar için Çameli halkımız ve meclis üyelerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büyükşehir ile birlikte Çameli ilçesinin büyük bir ivme kazanarak güzelliğine güzellik eklendiğine dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, " Çamelimiz hak ettiği noktaya geldi. Tabii ki yapılması gereken daha işler var. Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm vatandaşlarımızın desteğini alarak hem Çamelimize, hem Denizlimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Çameli'ye her geldiğimizde mutlu oluyoruz"

Denizli'nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından bir kırılma yaşandığını dile getiren Başkan Osman Zolan, "Hem ilçe belediyesinin Çameli'nin bütün mahallelerine hizmet ediyor hale gelmesi, hem de Büyükşehir'in Çameli'ye ve tüm ilçelere hizmet ediyor hale gelmesi, gerçekten imkanların artmasıyla birlikte Çamelimiz Büyükşehir sisteminden çok büyük pay aldı, hak ettiğini aldı" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu
Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu
Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu
Başkan Osman Zolan, Çameli'de hemşehrileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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