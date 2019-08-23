Başkan Osman Güder'den MTSO'ya ziyaret

23.08.2019 16:00

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretleri kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüşen Güder, ortak gayelerinin kente hizmet etmek ve ticareti canladırmak olduğunu belirtti.

İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini aktaran Güder, ortak paydanın Malatya olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kentin ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla iş dünyası olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA