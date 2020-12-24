Başkan Örki'ye, AKUT yönetiminden ziyaret
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Başkan Örki'ye, AKUT yönetiminden ziyaret

24.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:29
Başkan Örki'ye, AKUT yönetiminden ziyaret

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve beraberindeki üyeleri makamında ağırladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ve beraberindeki üyeleri makamında ağırladı. Başkan Örki, "Yerel yönetim olarak, olası bir deprem anında halkımızın yardımına derhal koşabilmek adına belediyemizde arama kurtarma ekibimizi oluşturduk, eğitim süreci devam ediyor" dedi.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile birlikte AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk ve beraberindekiler Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Örki, AKUT ekibinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Pamukkale Belediyemizin sınırları içerisinde olan bir parkımız AKUT ile çok güzel bir işbirliği içinde afet eğitim merkezi alanına dönüştürülmüş. Bizlerde buradaki AKUT gönüllüleri ekibinin vatandaşlarımıza çeşitli eğitimler verdiğini gördük. O parkın içindeki binamızın AKUT tarafından kullanılması da bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi, Arama Kurtarma Timi oluşturuldu

Pamukkale Belediyesi olarak AKUT, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olduklarının da altını çizen Başkan Örki, "Deprem bölgesinde yaşayan bizler bu konuda bilinçlenmenin önemli olduğunu biliyoruz. AFAD ile işbirliği yaparak Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde 64 noktayı toplanma alanı olarak belirledik. Ayrıca Pamukkale Belediyesi personelleri içerisinden gönüllü 25 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu ekip şu ana kadar 6 farklı alanda eğitimlerini aldılar. Bu eğitimler en az 2 yıl sürecek ve saha tecrübesi gerektiriyor. Bizim bu ekibi oluşturmamızdaki amaç, yerel yönetim olarak olası bir deprem anında halkımızın yardımına derhal koşabilmek. Eğitimlerin ardından ekipmanlarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"3D yazılımlar da kullanılarak, teknolojiden faydalanacağız"

Olası afet durumda vatandaşlara da neler yapılabilir konusunda da eğitimlere devam ettiklerini söyleyen Örki, "Bu konuda bizi teşvik eden başta AKUT olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun yanında Pamukkale Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisinde bir Arama Kurtarma Merkezi oluşturmak istiyoruz. Bu merkezimizde hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza olası afet durumlarında neler yapılabilir konusunda 3D yazılımlar da kullanılarak, teknolojiden de faydalanarak eğitimler vermek istiyoruz. Bu projemizde de başta AKUT olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın fikirlerine açığız" dedi.

"Denizli ekibi yakında Türkiye'de ilklere girecek"

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Denizli'nin coğrafi konum olarak çok önemli bir yerde olduğunu ifade ederek, "Denizli'yi gerçekten önemsiyoruz ve Denizli ekibimiz, İzmir depreminden sonra donanım olarak kendini ispatlayan bir ekip oldu. Yakın zamanda Denizli ekibimiz Türkiye'nin en iyi ekipler sıralamasında ilklerde yer alacaktır. Söylediğiniz proje, yapılması gereken güzel bir proje" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Örki'ye, AKUT yönetiminden ziyaret
Başkan Örki'ye, AKUT yönetiminden ziyaret
Başkan Örki'ye, AKUT yönetiminden ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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