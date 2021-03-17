Başkan Örki, "Türk milleti Çanakkale Geçilmez mesajını tüm dünyaya vermiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Örki, "Türk milleti Çanakkale Geçilmez mesajını tüm dünyaya vermiştir"

17.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:39
Başkan Örki,

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Örki, "Atalarımızın Çanakkale'de büyük fedakarlıkla verdiği bağımsızlık mücadelesini özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerine bir nakış gibi işlememiz gerekiyor" dedi.

Her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlanıyor. 1915 yılında Türk milletinin verdiği varoluş mücadelesinin 106. Yılı ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Atalarımız Çanakkale'de bundan 106 yıl önce büyük bir destan yazarak bağımsızlığımız için canlarını feda etti diyen Başkan Örki, "İmkansızlıklar içerisinde, bizden daha güçlü durumdaki düşman askerlerine karşı Türk milleti, çok büyük fedakarlıklar ile Çanakkale Geçilmez mesajını tüm dünyaya vermiştir. Kazanılan bu büyük zafer, bizlere gurur, cesaret ve güven duygusu vererek, şartlar ne kadar zor olursa olsun millet olarak neleri başarabileceğimizi göstermiştir. Bizler de bu büyük zafer ile atalarımızdan bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup, milli değerlerimize sahip çıkarak, gelecek nesillere emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de canları pahasına büyük bir kahramanlık destanı yazan kahraman ecdadımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Metin Oktay Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Örki, "Türk milleti Çanakkale Geçilmez mesajını tüm dünyaya vermiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:45:47. #1.16#
title