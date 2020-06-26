Başkan Örki, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi
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Başkan Örki, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi

Pamukkale Belediyesi Başkanı Örki, Türkiye genelinde hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Örki, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Pamukkale Belediyesi Başkanı Örki, Türkiye genelinde hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Türkiye genelinde 27 Haziran 2020 tarihinde 1. oturum Temel Yeterlilik testi (TYT). 28 Haziran 2020 tarihinde 2. oturum Alan Yeterlilik sınavı (AYT) ve 3. oturum Yabancı Dil testi (YDT) yapılacak. Sınavlar öncesi geçen hafta LGS sınavında olduğu gibi bu haftada sınavın yapılacak olan okulları dezenfekte edildi.

Bu sınavın öğrenciler için çok önemli olduğunu dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Örki, "Lise eğitimlerini tamamlayan geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz hafta sonunda hayatlarına yön çizecek olan bu önemli sınava uzun zamandır hazırlanıyorlar. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak sınavda kullanılacak okulların koridorlarını ve sınıflarını dezenfekte ederek, onlara steril bir ortam hazırladık. Girecekleri sınavda tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Herkesin belirlediği hedeflere ulaşmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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