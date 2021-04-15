Başkan Örki; "Pamukkale'nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık"
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Başkan Örki; "Pamukkale'nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Örki; 'Pamukkale'nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık'

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 15 ile 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile ilgili mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 15 ile 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Örki, "Denizli turizmine çeşitlilik katacak önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Ülkemizde her yıl 15 ile 22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kutlama mesajı yayımladı. Pamukkale ülke turizminin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Örki, "Turizm hem ülkemiz hem de Dünya için çok önemli. Pamukkalemiz turizm ile ilgili unsurlar açısından zengin bir ilçe. Sınırlarımız içinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerimiz yer alıyor. Bunun yanında sağlık turizmi için önemli kaynaklara sahip olan Karahayıt da Pamukkale sınırları içinde. Bir çok antik yapı da Pamukkale'nin turizm zenginliğinin göstergeleri olarak dikkat çekiyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak turizm ilçesi olmanın bilinciyle bu konuda önemli çalışmalara imza attık. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı hizmete sunduk. Bu dev tesis kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Pamukkale'ye gelen 2.5 milyon turistin kullandığı 1992 yılında yapılmış olan turizm yolunu kısa bir sürede sıcak asfaltla kaplayıp 28 yıl sonra yolu yeniledik. Ayrıca en son 11 yıl önce temizlenen travertenlerin hemen eteğinde yer alan Kocaçukur Göleti'ni tertemiz hale getirdik.

"Pamukkale'nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık"

Turizmin canlanması için ilerleyen zamanda projelerin hayata geçirileceğini belirten Başkan Örki, "Yine aynı yerde bulunan havuzlarda yapılan tadilatla antik havuzun suyunu bu havuzlara getirdik. Yaz kış bu havuzlarda sıcak suda yüzme imkanı bulunabiliyor. Ayrıca Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırması çalışmaları ile ilçemize ayrı bir değer katıldı. Pamukkale'nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Korona virüs 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizmi olumsuz etkiledi. 2021 yılı yaz aylarına kadar korona virüs pandemisinin sona erip eski sağlıklı günlere kavuşulmasıyla birlikte turizm sektörünün de canlanmasını umuyorum. Türkiye tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlerken biz de elimizdeki turizm değerlerinin daha da ilgi görmesi için vizyonel projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Nisan Turizm Haftası'nı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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