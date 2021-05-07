Başkan Örki, "Korona virüs nedeniyle Kadir Gecesini buruk geçiriyoruz"
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Başkan Örki, "Korona virüs nedeniyle Kadir Gecesini buruk geçiriyoruz"

Başkan Örki, 'Korona virüs nedeniyle Kadir Gecesini buruk geçiriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üç ayların sonuncusu olarak Ramazan ayının yirmi yedinci gününe denk gelen Kadir Gecesi ile ilgili olarak Başkan Örki, "Bu ulvi geceleri korona virüs pandemisi nedeniyle buruk bir şekilde geçirmek zorunda kalıyoruz.

Üç ayların sonuncusu olarak Ramazan ayının yirmi yedinci gününe denk gelen Kadir Gecesi ile ilgili olarak Başkan Örki, "Bu ulvi geceleri korona virüs pandemisi nedeniyle buruk bir şekilde geçirmek zorunda kalıyoruz. Rabbim bir dahaki Kadir Gecesi'nde mabetlerimizi doldurarak doya doya ibadet etmeyi nasip etsin İnşallah" dedi.

İslam Aleminde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu yazan Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs Cumartesi gününü 9 Mayıs Pazar gününe bağlayan günde idrak edilecek Kadir Gecesi'nin maneviyatı yüksek bir gece olduğunu ifade eden Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; "İslam aleminde bu mübarek gecede yapılan ibadetler, hayırlar ve duaların kabul olduğuna inanılır. Gönül isterdi ki bu gecede camilerimizi doldurup yan yana gönül gönüle Kadir Gecesi'ni idrak edelim. Ama dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl ibadetlerimizi ve dualarımızı evlerimizde gerçekleştireceğiz. Dualarımız ülkemizin ve dünyamızın eski sağlıklı günlerine dönmesi için olacaktır. Rabbim bir dahaki Kadir Gecesi'nde mabetlerimizi doldurarak doya doya ibadet etmeyi nasip etsin İnşallah. Bu vesile ile tüm Pamukkaleli vatandaşlarım başta olmak üzere Denizlili hemşehrilerim ile İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni kutlar, hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - DENİZLİ

Başkan Örki, 'Korona virüs nedeniyle Kadir Gecesini buruk geçiriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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