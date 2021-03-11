Başkan Örki, "Gençlerimiz İstiklal Marşımızı dikkatlice, özümseyerek okumalı ve bir rehber olarak görmelidirler"
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Başkan Örki, "Gençlerimiz İstiklal Marşımızı dikkatlice, özümseyerek okumalı ve bir rehber olarak görmelidirler"

11.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:12
Başkan Örki,

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü ve Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü ve Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Örki, "İstiklal Marşı, Kurtuluş mücadelemizde milletimizin yaptığı kahramanlıkların, yazdığı destanların dizelere dökülmüş halidir" dedi.

İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümü ve Milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü ile ilgili mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İstiklal Marşı'nın ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesi olduğunu söyledi. 100. yılının kutlanıldığını belirten Başkan Örki,"İstiklal sevgisi ile dolu Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. Yıldönümünü kutlamaktayız. İstiklal Marşı, Kurtuluş mücadelemizde milletimizin yaptığı kahramanlıkların, yazdığı destanların dizelere dökülmüş halidir. Türk milletinin yurt ve bayrak sevgisinin, bağımsız yaşama tutkusunun, milli mücadelesinin hiçbir kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü ve kararlı olduğunun sesi olmuştur. İstiklal Marşı sadece geçmişimizi değil geleceğe dair hayallerimizi de kapsar. Bu nedenle özellikle gençlerimiz İstiklal Marşımızı dikkatlice, özümseyerek okumalı ve bir rehber olarak görmelidirler. Bu anlamlı gün dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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