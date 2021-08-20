Başkan Örki'den yağlı güreşlere davet
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Başkan Örki'den yağlı güreşlere davet

Başkan Örki'den yağlı güreşlere davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu pazar günü yapılacak olan Pamukkale Yağlı Güreşleri öncesi Denizlili güreş severlere çağrıda bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu pazar günü yapılacak olan Pamukkale Yağlı Güreşleri öncesi Denizlili güreş severlere çağrıda bulundu. Başkan Örki, "Denizli'de bir ilki yaşatacağımız Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Tüm halkımızı güreşlerimize bekliyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi, Denizli tarihinde ilki gerçekleştireceği Pamukkale Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor. Bu pazar günü ülke genelinden 38'i başpehlivan ile toplam 500 pehlivanın katılımı ile gerçekleşecek olan Pamukkale Güreşleri'nde büyük heyecan yaşanacak. Sabah 10.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek olan Pamukkale Yağlı Güreşleri ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm Denizli halkını bu özel müsabakalara davet etti. Denizli'de bir ilki daha gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz diyen Başkan Örki, "Yağlı güreş bizim ata sporumuz. Amacımız ecdadımızın tarih boyunca yaptığı bu sporu kent merkezinde yaşayan çocuklarımızla ve gençlerimizle tanıştırmak. Bu sporla ilgili hatıralarında güzellikler oluşsun istiyoruz. Şehir merkezinde yaklaşık 660 bin insanımız yaşıyor. Denizlilileri ayaklarına kadar gelen bu spor organizasyonuna katılmaya davet ediyorum. Tamamen ücretsiz olacak etkinliğimiz bu pazar günü sabah 10.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Bu güzel spor etkinliğine çocuklarımızın anne babalarıyla gelip, yağlı güreşlerle tanışmalarını umut ediyorum. Türkiye'nin bu branşta ki en önemli isimleri Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek. Bir kez daha tüm halkımızı bu pazar günü Denizli Atatürk Stadı'na davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Örki'den yağlı güreşlere davet
Başkan Örki'den yağlı güreşlere davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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