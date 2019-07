Başkan Örki, çiftçilerle ilk kekik hasadını yaptı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gözler Mahallesi'nde düzenlenen Kekik Hasat Şenliği'ne katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kekik Hasat Şenliği'ne katıldı. Şenlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı'nın katkılarıyla, Pamukkale'nin Gözler Mahallesi'nde bulunan Çiftçi Mehmet Aksoy'un arazisinde gerçekleşti. Kekik Hasat Şenliği'ne Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Yılmaz Erkaya ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte Belediye Başkanı Avni Örki, çiftçilerle birlikte ilk kekik hasadını gerçekleştirdi. Kekik hasadının ardından Çiftçi Aksoy'un Lavanta Bahçesi'ni inceleyen Başkan Örki, gördüğü eşsiz manzara karşısında Çiftçi Mehmet Aksoy'u tebrik etti.

"Pamukkale'de her ne yapılırsa dünya'da bir numara olacak şekilde yapılır"

Kekik diyarı Gözler'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Avni Örki, "Şu an burada olmak bile ayrı keyifli. Bir tarafta kekik, bir tarafta lavanta kokusunu hissediyoruz. Gözlerimizde bu güzel şölene eşlik ederek, renk cümbüşünün keyfine varıyoruz. Hakikaten doğal bir güzellik. Ama bu doğal güzellikte de insanın katkısını, çiftçimizin emeğinin olduğunu bilmek de bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. Üreten emekçi çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale İlçemiz verimli topraklara sahip. Pamukkale İlçemiz her ne yaparsa Dünya'da bir numara olacak şekilde yapar. Pamukkale adı turizmden sonra tarımda da ön plana çıktı. Bu merkezin ortaya çıkmasında gayret gösteren Başta Mehmet amcamız olmak üzere bütün çiftçi arkadaşlarımıza, bütün emek veren kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Çok güzel bir işi başarmışsınız. Türkiye'de ve Dünya'da örnek olacak bir sektöre imza atmışsınız. Onun için sizlerin bu emeklerine de bizim karşılık verebilmemiz, bu emeklerinizin maddi değerinin daha fazla olması için belediye olarak da katkı vermemiz gerektiğinin farkındayım. Ne zaman bizlerin desteğine ihtiyaç duyarsanız biz sizin yanınızdayız. Pamukkale Belediyesi olarak siz çiftçilerimizin arazilerine kolaylıkla, güvenle gidip gelebilmesi, ekonomik olarak zorlamadan hasadınızı kaldırabilmenize olanak sağlamak için arazi yollarında kumlama, genişletme çalışmalarımızı başlatmıştık. Arazi yollarında çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki nice güzel günleri hep birlikte yaşayalım. Sizlerin bu güzel başarıları da artarak, katlanarak devam etsin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

