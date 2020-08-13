Başkan Örki, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana umudun ve başarının adı olmuştur" DENİZLİ (İHA) – AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti 19. yaşını kutluyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki mesaj yayımladı. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana umudun ve başarının adı olduğunu ifade eden Başkan Örki, "AK Parti, Türkiye'yi dünyada çok önemli bir ülke konumuna getirdi. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan partimiz, girdiği her seçimde başarılarını katlayarak artırıp halkın umudu olmuştur. AK Parti, milletten aldığı güçle halka hizmet ederek Türkiye'nin çağ atlamasına ve dünya ülkelerine örnek olacak yeniliklere imza atmıştır. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ezber bozan girişimleri sağlamıştır. AK Parti, hayata geçirdiği yatırımlar, yenilik ve benzersiz icraatlar ile Türkiye'de hizmet destanları yazmayı başardı. AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizde umudun ve başarının adı olmuştur. Milletimizin destekleriyle AK Parti Türkiye'nin dünyaya örnek ülke olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi Tam 19 yıldır heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden, aşk ile çalışan yorulmaz inancıyla aziz millete hizmet için koşturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yıldır iktidarda olan AK Parti Hükümetimiz sayesinde Türkiye, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline geldi. Halkın verdiği güçle her engele ve darbeye karşı Türkiye ekonomisi AK Partiyle adeta şaha kalktı. 17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara, 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ'cü teröristlere milletimizin desteği ile birlikte bu hükümet boyun eğmedi. Türkiye olarak, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Millet ile gönül bağı kurarak onların teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA