Başkan Orkan Yol Çalışmalarını İnceledi
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Başkan Orkan Yol Çalışmalarını İnceledi

Başkan Orkan Yol Çalışmalarını İnceledi
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BAŞKAN ORKAN YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, mahallelerimizde başlatılan parke taşı ve asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

BAŞKAN ORKAN YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan,  mahallelerimizde başlatılan parke taşı ve asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Orkan, "Mahallelerimizde programladığımız çalışmaları tamamladığımızda mahallelerimizde toplam 400 bin metrekare parke taşı döşemesi yapmış olacağız" dedi.

Karesi Belediyesi ilçe genelinde kırsal mahallelerde parke yol, kaldırım ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Karesi'nin mahallelerimizde 2021-2022 yılları arasında 400 bin metrekare parke taşı döşemesi yapılacak. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere kolaylıklar diledi.

KIRSAL MAHALLE YOLLARI ASFALTLANIYOR

Başkan Orkan ilk olarak Karacaören Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceledi. Asfalt yol çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi desteği ile yürütüldüğünü belirten Orkan, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Başkan Orkan yapılacak çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Şamlı-Kamçılı Mahallelerimiz arasındaki 5. 5 km'lik sathi kaplama asfalt yol yapım çalışması başladı. Fethiye-Yaylabayır- Karakol ve Deliktaş Mahallelerimizde toplam 5. 6 km'lik mezarlık yolları asfalt kaplama, Kurtdere Mahallemizde giriş yolu 1. 5 km yol genişletme ve asfalt yeni yol yapımı, Kocaavşar-Işıklar mevki arası 3. 7 km sathi kaplama asfalt yapılacak. "

400 BİN METREKARE PARKE TAŞI DÖŞENECEK

Başkan Orkan ve Başkan Hocaoğlu daha sonra Çaypınar Mahallesi'nde yürütülen parke taşı çalışmalarını inceledi. İşçilere kolaylıklar dileyen Orkan, Mahalle Muhtarı Hüseyin Zeybek ile birlikte vatandaşları da ziyaret etti. Başkan Orkan, 2021-2022 yıllarında 43 kırsal mahalleye toplamda 400 bin metrekarelik parke taşı döşeneceğini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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