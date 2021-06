Başkan Orkan: "Yaşadığımız Şehre ve Ülkemize Katkı Sağlıyoruz"

"YAŞADIĞIMIZ ŞEHRE VE ÜLKEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ" Avrupa Birliği alanında 3 proje yürüten Karesi Belediyesi'nin tarım da kimyasal maddelerin kullanımının azaltılması, akıllı şehircilik uygulamaları ve sıfır atık alanında çalışmaları bulunuyor.

"YAŞADIĞIMIZ ŞEHRE VE ÜLKEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

Avrupa Birliği alanında 3 proje yürüten Karesi Belediyesi'nin tarım da kimyasal maddelerin kullanımının azaltılması, akıllı şehircilik uygulamaları ve sıfır atık alanında çalışmaları bulunuyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Yaptığımız bu projelerle hem yaşadığımız şehre hem de ülkemize katkı sağlıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'na İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından sunulan ve kabul edilen 2020-1-TR01-KA204-093013 referans numaralı "Building adult competences in Zero Waste circular economy in Europe - Avrupa' da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı 208 bin 292 Avroluk Erasmus projesinin toplantıları sürüyor.

Proje başvuru sahibi kurum olan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Akbulut ve Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir proje koordinatörlüğü görevleriyle beraber hayvansal/bitkisel atıkların dönüştürülmesi konusundaki sorumluluğu, sanayi atıklarının dönüştürülmesi konusundaki sorumluluğu da Balıkesir Meslek Yüksek Okulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Fatmagül Tolun yürütüyor. Karesi Belediyesi'nden Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil ve Çevre Mühendisi Umut Gültekin projenin yaygınlaştırma faaliyetleri ve çoğaltıcı etkinlikli toplantılarının gerçekleştirilmesinde görev alıyorlar.

DİJİTAL SIFIR ATIK HABER BÜLTENİ OLUŞTURULDU

Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde 'Sıfır Atığa' (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. AB bölgesinde sıfır atık CE'nin mevcut gelişim durumunu belirlemeyi, yenilikçi bir müfredat oluşturma ve yetişkin öğrencilerin sıfır atık CE konusundaki yetkinliklerini arttıracak bir haber bülteni hazırlanmıştır. Proje aynı zamanda modelin serbest meslek, iş ve girişimcilik olanaklarını sağlamayı amaçlamaktadır. Döngüsel ve sürdürülebilirlik konusunda yetkinlikleri oluşturmayı hedeflenmektedir. Müfredatta sıfır atık CE ve şehir konsepti ile gıda, cam, plastik, kağıt, karton, ambalaj atıkları, tekstil, metal-kompozit ve elektronik atıklar ile diğer organik atıklar için geri dönüşüm/yeniden kullanım yöntemleri yer almaktadır.

ATIKLARIN YÜZDE 90'ININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizdeki tüm belediyelerinde kullanabileceği dijital bir sıfır atık rehberi oluşturacaklarını söyledi. Başkan Orkan, Avrupa Birliği ülkelerinde atıkların geri dönüşüm oranı % 46 iken Türkiye'de % 13. Türkiye'de de bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Proje, 2023 yılına kadar Türkiye'de atıkların geri dönüşüm oranını % 35'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu çalışmalara en büyük desteği veren kurumlar arasında da Karesi Belediyesi yer alıyor. Hayvansal ve bitkisel üretim atıkları, kentsel organik atıklar ve sanayi-teknoloji atıklarının değerlendirilerek ve dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması; Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde 'Sıfır Atığa' (Zero Waste) dayalı Döngüsel Ekonomi (CE) politikalarında temel bir temadır. Ocak 2018'de 'Kirleten Öder' ilkesiyle revize edilen AB Sirküler Ekonomi Eylem Planında bu tür atıkların 2035 yılına kadar en fazla %10'a düşürülmesi ve % 90'nının dönüştürülmesi hedefleniyor" dedi.

Kaynak: Habermetre