Başkan Orkan Çay Mahallesi'nde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Orkan Çay Mahallesi'nde

Başkan Orkan Çay Mahallesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Başkan Orkan bu kapsamda son olarak Çay Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Geçtiğimiz gün Vicdaniye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, son olarak Çay Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşın istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Orkan, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Orkan, ziyaret ettiği vatandaşlara hayırlı Ramazanlar temennisinde bulunurken, yol üzerindeki vatandaşlarla da sohbet ederek sorularını aldı.

Karesi 'de yapılacak hizmetlerle ilgili sürekli olarak muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orkan, "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

İlçeye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Orkan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi. Projelerle Karesi'nin yükselen bir değer haline geldiğini belirten Orkan, çalışmaları vatandaştan aldıkları destekle daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Başkan Orkan Çay Mahallesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Orkan Çay Mahallesi'nde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:34:01. #1.15#

title