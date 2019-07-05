Başkan Orkan 1. Sakarya'da

Daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerine başlayarak vatandaşları dinleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1. Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için mahalle ziyaretlerine başlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilk olarak 1. Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelilerin taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesi'nin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini ifade etti. Mahalle kültürüne önem verdiklerini söyleyen Orkan, Tepebaşı Camii'nde kıldığı öğle namazı ardından kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyen başkan Orkan daha sonra 1. Sakarya Mahallesi Muhtarı İhsan Tonga ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Muhtar ve vatandaşlardan teşekkür etti

Aile Sağlığı Merkezi'nde merkez çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, daha sonra, esnaf ziyaretleri ve 1. Sakarya Mahallesi Muhtarı İhsan Tonga'ya ziyarette bulundu. Başkan Orkan, Sevinç Kurşun İlköğretim Okulu ve Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Anadolu Teknik Liseleri'ni ziyaret ederek okul yöneticileriyle görüştü. Okulların ihtiyaçları konusunda bilgiler alan Başkan Orkan, eksiklerin giderilmesi için Karesi Belediyesi olarak gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Orkan daha sonra mahalle sakinlerinin 'Şahin Amca' olarak bildiği ve mahallenin önde gelenlerinden olan 80 yaşındaki Çakmak Şahin'in evine konuk oldu. Mahalle hakkında görüş alışverişinde bulundu. Karesi Belediyesi çalışmalarının merkezine insanı aldıklarını ifade eden Başkan Orkan, "Bizim için esas olan Milletimiz ile olan gönül bağımızdır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA