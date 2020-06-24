Başkan Orhan ve Belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı
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Başkan Orhan ve Belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı

Başkan Orhan ve Belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye çalışanlarıyla ormanlık alanda temizlik ve budama çalışması yaptılar.

24.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:09

Başkan Orhan ve Belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı

ERZURUM - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye çalışanlarıyla ormanlık alanda temizlik ve budama çalışması yaptılar.

Aziziye belediyesi çalışanları örnek bir çalışmaya imza attılar. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 150 çalışanıyla birlikte Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 160 dönümlük ormanlık alanda kuruyan dalları kesip çevre temizliği yaptılar. Başkan Orhan, "Yıllardır el değmeyen bu alanda belediyemiz çalışanları ile örnek bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Ellerinde ki testere ve baltalarla ormanlık alandaki kuruyan dalları kesen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve yaklaşık 150 belediye personeli daha sonra alanda biriken çöpleri topladı.

Başkan Orhan, kuruyan dallarını kestiklerini ve yürüme yollarında oluşan takıları temizlediklerini belirtti. Başkan Orhan, kesilen ağaç parçalarını ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtacaklarını açıkladı. Orhan, "Aramızda gönüllüler de var. Kalabalık bir ekiple buradayız. İlk olarak ağaçların uzayan ve kuruyan dallarını testerelerle kestik. Sonra bunlarla birlikte ormandaki atıkları topladık. Bu ormanlık bölge üniversite ile Aziziye ilçesinin Dadaşkent semti arasında kalan Erzurum'un da en önemli oksijen deposu. Ağaçları budayarak yürüyüş yolları açtık. Çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de devam ettirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Orhan ve Belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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