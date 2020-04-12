Başkan Orhan, sosyal medyada gençlerin sorularını yanıtladı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmaları kapsamında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sosyal medya buluşmaları kapsamında canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı.

Başkan Orhan, sosyal medya üzerinden gençlerle sohbet etti, güncel konular hakkında gelen sorulara cevap verdi.

Moderatörlüğünü Hakan Çelik ve Şahin Taşbaşı'nın yaptığı programda, Aziziye'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal belediyecilik konuları değerlendirildi.

İlk göreve geldiğinde Turkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını alan Orhan, gençlerin ülke gelişimine katkısını vurguladı.

Ülkenin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerin yaşandığını belirten Orhan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda başarılı bir sınav verildiğini söyledi.

Avrupa ülkelerine bile yardım yapar hale gelen Türkiye'nin yeni dünya düzeninde baş aktör olacağını vurgulayan Orhan, "Türkiye, Türkiye'den büyük bir hal almıştır. Tüm dünya ülkelerinin sevgisine mazhar olmuş bir ülkenin evlatlarıyız. Bu durum bizlere büyük misyon yüklüyor. Sürekli değişen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye, gençlerin omuzlarında yükselecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA