Başkan Orhan: "Önce sağlık sonra futbol" BB Erzurumspor'un dün yapılan ikinci Covid-19 testleri sonrasında 4'ü futbolcu toplam 11 kişinin pozitif çıkması Erzurumlu futbolseverleri üzüntüye boğdu.

BB Erzurumspor'un dün yapılan ikinci Covid-19 testleri sonrasında 4'ü futbolcu toplam 11 kişinin pozitif çıkması Erzurumlu futbolseverleri üzüntüye boğdu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Haziran'dan itibaren başlaması planlanan TFF PTT birinci lig maçları öncesinde ortaya çıkan bu olumsuz durumu kulübün en kısa sürede atlatacağına inandığını söyledi.

Ligde halihazırda ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lige çıkma mücadelesinde ortaya çıkan bu büyük engelin mutlaka aşılacağını söyleyen Başkan Orhan, taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

Başkan Orhan, "Erzurumsporumuz hepimizin gözbebeği. Şampiyonluk için camia olarak büyük umutlar besledik. Şu an itibariyle de ligde en iddialı takımlardan biriyiz. Fakat tüm bunlardan önemli olan Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan futbolcularımızın sağlığıdır. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını ümit ediyorum. Mutlaka bu sorunlar aşılacaktır. İnanıyorum ki futbolun o güzel ve heyecan uyandıran dönemlerini yeniden yaşayacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA