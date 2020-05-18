Başkan Orhan: "Gençlerimiz geleceğimiz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Orhan: "Gençlerimiz geleceğimiz"

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan:
18.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:04

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında gençlerin Türkiye'nin son yıllarda tüm dünyanın gözü önünde yaşanan yükselişinin devam etmesinde büyük rol oynayacağını söyleyen Başkan Orhan, 19 Mayıs ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu. Gençlerin bugünden daha güzel yarınlarımız için hem teminatımız hem de gücü olduğunu dile getiren Başkan Orhan, şu görüşlere yer verdi:

"Biz gençlerimizin canları pahasına vatanımıza, milletimize sahip çıkacağına şüphesiz inanıyoruz. Bu inanç bizde güven duygusunu da oluşturuyor. Milletimizin iştiyakinin temelinde yatan en hakiki güçlerden biri de budur. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade kararlılık ve inanç tüm gençlerimizin içinde saklıdır. Tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz genç nesillerimiz, vatanımızı en iyi şekilde koruyacak; ilimize, ilçemize sonsuza dek sahip çıkacaktır. Bizler bunun için gençlik merkezlerimizi donatıyor, imkanlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, biz tüm bu yaptıklarımızı, emeklerimizi yine gençlerimize emanet edeceğiz. Onlar bizim inançlarımızın da emanetkarı olacaklardır. Her gencimizin fikrini olan ihtiyacımız, aynı zamanda bizim gücümüzdür. Kapımız gençlerimize her daim açıktır. Biz beraber yol alacağımızın bilincindeyiz. Tüm bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Ersin Korkut Burcu Esmersoy Tuba Büyüküstün
Spor Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Başkan Orhan: "Gençlerimiz geleceğimiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 15:04:47. #1.14#
title