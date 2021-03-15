Başkan Orhan'dan Tıp Bayramı ziyareti
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Başkan Orhan'dan Tıp Bayramı ziyareti

15.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:11
Başkan Orhan'dan Tıp Bayramı ziyareti

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Tıp Bayramı'nı Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde kutladı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Tıp Bayramı'nı Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde kutladı. Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici'yi makamında ziyaret eden Başkan Orhan, "Sağlık hizmetlerinin her alanında ve hayatımızın her anında yanımızda olan sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Bilici ile bir süre sohbet eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Şükran dileklerimizi ifade etmek, sağlık çalışanlarımız için elbette yeterli gelmeyecek; ama şu kadarını söylemek isteriz ki, sağlık ordumuz bizim her şeyimiz, güç ve enerji kaynağımız" diye konuştu.

Orhan'dan salgınla mücadele vurgusu

Sağlık çalışanlarının ne büyük bir zenginlik olduğunun son bir yıldır devam eden salgıla mücadele döneminde çok daha iyi anlaşıldığını dile getiren Başkan Orhan, "Ülkemizin pandemi döneminde kaydettiği başarılı mücadele sürecinin öznesini hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarımız oluşturuyor. Bu bağlamda virüs yüzünden hayatını kaybeden hekimlerimiz oldu, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız oldu. Bu vesileyle her birisini rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor; bizlerin sağlığı için fedakarca ve büyük bir özveriyle çalışan sağlık ordumuzun Tıp Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan'ın Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sefa Bilici ise, "Halkımızın sağlığı için yorulmadan, durmadan ve duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kutlama ziyaretinin ardından Başkan Orhan, İlçe Sağlık Müdürü Bilici'ye filografi tablo hediye ederken, tüm sağlık çalışanlarına da, Aziziye Belediyesi'nin hijyen setlerinden dağıtıldı. - ERZURUM

Başkan Orhan'dan Tıp Bayramı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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