Başkan Orhan'dan kahvehanecilere çay ve şeker desteği
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Başkan Orhan'dan kahvehanecilere çay ve şeker desteği

Başkan Orhan'dan kahvehanecilere çay ve şeker desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Salgınla mücadele dolayışıyla esnafa imkanları ölçüsünde sürekli destek olan Aziziye Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imzasını attı.

Salgınla mücadele dolayışıyla esnafa imkanları ölçüsünde sürekli destek olan Aziziye Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya daha imzasını attı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, pandemi sebebiyle işyerleri uzunca bir süre kapalı kalan kahvehaneci esnafa koli koli çay ve şeker dağıttı. Başkan Orhan, Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretine çıktığı ilçede, çay ve şeker kolilerini de sahiplerine teslim etti.

Aziziye Belediyesi'nin çay ve şeker desteği karşısında memnuniyetini ifade eden kahvehaneci esnaf, Başkan Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür ederken, bu destek çalışmasının hayli anlamlı olduğunu dile getirdi. Ziyaret ettiği kahvehanelerde hem işletmeciler ve hem de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Orhan, bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğinin altını çizdi.

Kahvehaneci esnafa çay-şeker desteği

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Covid-19 pandemisinden dolayı son 1,5 yılımızı salgınla mücadeleyle geçiriyoruz. Yürütülen toplumsal mücadele çerçevesinde herkes gibi esnafımız da ekonomik bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Gerek hükümetimiz ve gerekse yerel yönetimler olarak bizler, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya çalıştık" diyerek, bu kapsamda yeni bir çalışma daha yaptıklarını söyledi. Salgından ekonomik anlamda belki de en çok etkilenen esnafın başında kahvehanecilerin geldiğini kaydeden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Bu bağlamda bizler de kahvehaneci esnafımızın giderlerini azaltmak amacıyla çay ve şeker dağıtımı yaparak önümüzdeki birkaç ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Çünkü esnafımız bizim bel kemiğimiz. Dolayısıyla bu süreçte esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlardan teşekkür

Öte yandan Aziziye'ye bağlı Dadaşkent ve Ilıca'da kolilerle yapılan çay ve şeker dağıtımı kahvehaneci esnaf kadar vatandaşlardan da tam not aldı. İlçedeki esnaf ve vatandaşlar, salgın dolayısıyla ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde Aziziye Belediyesi'nin bu çalışmasını çok yerinde bulduklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik yaklaşımı işte budur; vatandaşın gönlüne dokunabilmek ve derdine derman olabilmektir. Aziziye Belediyesini ve Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ı bu yaklaşımından dolayı kutluyor, tebrik ediyoruz" görüşünü paylaştı. - ERZURUM

Başkan Orhan'dan kahvehanecilere çay ve şeker desteği
Başkan Orhan'dan kahvehanecilere çay ve şeker desteği
Başkan Orhan'dan kahvehanecilere çay ve şeker desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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