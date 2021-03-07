Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki
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Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki

07.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:17
Başkan Orhan'dan kadına yönelik şiddete tepki

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Kadınlar bizim has bahçemiz, gönül dilimiz, ana fikrimiz ve varlığımızın temel direğidir" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Kadınlar bizim has bahçemiz, gönül dilimiz, ana fikrimiz ve varlığımızın temel direğidir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, mesajında kadına yönelik şiddeti eleştirdi. Son zamanlarda kadına yönelik şiddet eylemlerinin gündemde daha fazla yer bulmaya başladığına dikkati çeken Başkan Orhan, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Başkan Orhan, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne insanlık adına karşı durulması gerektiğini ifade ederek, "Kadının yeri bizim toplumumuzda hep ayrıcalıklı ve özel olmuştur. Kadın bizde sevgiyi, saygıyı, şefkati ifade eder. Kadın bizde emeği, gayreti, özveriyi ve mücadeleyi ifade eder. Kadın bizde birliği, beraberliği, dayanışmayı temsil eder. Kadın bizde her şeydir, varlığımızın temel direğidir. Taşıdığı anlam işte böylesine önemli ve yeri kesinlikle doldurulamaz büyüklükte olan kadınlarımıza yönelik şiddet, bu sebepledir ki; iman hakikatini inkar etmektir, nankörlük demektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Hesabından Sert Eleştiri

Öte yandan Başkan Orhan, kadına yönelik şiddeti sosyal medya hesabından da sert bir dille eleştirdi. Başkan Orhan, Samsun'da bir kadının sokak ortasında öldüresiye dövülmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddet eylemlerine dün Samsun'da bir yenisi daha eklendi. Boşandığı eşi tarafından sokakta öldüresiye dövülen kişi bir kadındı, bir anneydi ve bir insandı

İrkildik!

Burkulduk!

İzlerken dahi kanımızı donduran o dehşet anlarına ise, ne yazık ki, 5 yaşındaki bir çocuk tanıklık etti!

Kim ne derse desin ve kadına yönelik şiddet karşısında kim hangi saçma gerekçeyi gösterirse göstersin; hakikat şudur:

Kadına şiddet; insanlık onuruna hakarettir!

Kadına şiddet; acizliktir, ucuzluktur, çukurluktur!

Ve kadına şiddet; en hafif tabirle insani hasletlerin hayvani güdülere dönüşmüş halidir!

Biz inanıyoruz ki;

Yüce Türk adaleti, Samsun'da yaşanan üzüntü verici bu olayın failine gerekli cezayı verecek ve insan görünümlü o caniyi ait olduğu kafese mutlaka kapatacaktır.

Unutmayalım ki!

Kadına yönelik şiddet sadece bir kanun ihlali değil, aynı zamanda insanlık suçudur!" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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