Başkan Orhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 15:36

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'dan 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97. Yılını kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını ifade Başkan Orhan, mesajında şu görüşlere yer verdi: Yüce Türk milleti şanlı tarihinden aldığı kahramanlığı ve vatan severliğiyle varlığına son vermek isteyen yedi düvele karşı dik durmuş ve eğer söz konusu vatan ise hiçbir engelin bağımsızlık yolunda kendini engelleyemeyeceğini göstermiştir.



Milletimiz türlü yokluğa, zorluğa ve imkansızlığa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmemiş, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bayrağına ve vatanına canı pahasına sahip çıkmıştır. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanan tarihinin dönüm noktalarındadır. Bu sayede Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos aynı zamanda Türk milletinin şerefli ecdadından aldığı vatan millet sevdası mirasının net bir tezahürüdür.".



Başkan Orhan mesajının son bölümünde: " 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, onların yolundan azim ve kararlılıkla yürüyeceğimizi temin ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA