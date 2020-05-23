Başkan Orhan: "Bayramlarımızı sevince dönüştürelim"
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Başkan Orhan: "Bayramlarımızı sevince dönüştürelim"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan:
23.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:20

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Korona salgını tedbirleri kapsamında kısıtlanan bayram günlerine atıfta bulunan Başkan Orhan, gelecek bayramlarda bu sıkıntıların yaşanmayacağını ümit ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın salgını kontrol altına alan uygulamaları ile dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, vatandaşların sağduyulu tavırlarının devam etmesi çağrısında bulundu.

Her ne şartla olursa olsun tüm bayramlar gibi bu bayramı da sevince dönüştüreceklerini dile getiren Başkan Orhan, "Tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz, bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız inşallah. Evlerimizden de olsa, telefon aracılığı ile de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramı'nda, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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