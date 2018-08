Başkan Orhan; "Bayramlar Birlik Beraberlikler İçin Fırsattır"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Kurban bayramının idrak edileceği şu günlerde bilhassa İslam coğrafyasında birlik ve beraberliğinin sağlanmasının önemine değinen Başkan Orhan, yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: "Ülkemizde yaşayan her fert, devletimizin selameti için kendini ortaya atmış, bölünme, yok etme ve dinimizi elimizden alma gayretlerini boşa çıkarmıştır. Vatanın bu yiğit evlatları ekonomik terör dahil terörün her türlüsüne Hz İbrahim'in fedakarlığıyla karşı durmuştur. Kirli ellerin maşaları Hz. İsmail gibi kutsal değerlerine kurban olmak için hazır olan millet tarafından bozguna uğratılmıştır".

Türkiye üzerinde hain emelleri olanların Türk milletinin kahramanlığı ve dik duruşu sayesinde istediklerine ulaşamayacaklarına dikkat çeken Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:"Güçlü Türkiye hedefiyle tüm İslam ülkelerinde Kurban Bayramı, bayram tadında, savaş olmadan geçecektir. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu bu anlamlı günler daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli bir fırsattır. Milletçe bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları unutarak kardeşçe kucaklaşmalı, bizi biz yapan ortak değerlerimizde buluşmalıyız. Bayramlar; bireyselleşen, kendine ve topluma yabancılaşan insan sayısının hızla arttığı günümüzde, her türlü insani-ahlaki değerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan müstesna günlerdir".

Başkan Orhan mesajını şu cümlelerle sonlandırdı:"Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Başta şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." - ERZURUM